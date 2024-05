Wiosna w ogrodzie: czerwiec

Pochwal się swoim nowym dachem firmy GERARD! Masz szansę na wygraną w konkursie!

Nowo położony dach poprawia zarówno estetykę, jak i trwałość budynku. To inwestycja na lata, dlatego doskonałym wyborem podczas wykańczania domu będzie nowoczesny dach firmy GERARD. To ponadczasowa konstrukcja, która gwarantuje wieloletnią trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, a także nienaganny design. Masz nowy dach GERARD? Teraz pojawiła się szansa na zwrot poniesionych kosztów. Wystarczy wziąć udział w konkursie na najlepszy dach roku 2024. Możesz wygrać i zdobyć zwrot kosztów nawet do 15 000 PLN za zakupione materiały marki GERARD.