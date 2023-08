Yerba mate. Jak pić? — praktyczne wskazówki

Ile razy dziennie można pić Yerba Mate?

Ile razy dziennie pić yerba mate? Ilość wypijanej yerba mate zależy od indywidualnych preferencji. Jeżeli nie potrzebujesz dużej ilości kofeiny w ciągu dnia — nie pij również dużych ilości yerba mate. Często wystarcza jedna yerba (zalewana kilkakrotnie) w porannych godzinach dnia, aby dodać sobie sił i energii na cały dzień.

Wielu Yerbopijców pije yerbę dla smaku i relaksu. Wybierają oni słabsze odmiany yerby i mniejsze ilości suszu pite w małych naczynkach — około 150 do 180 ml. Wtedy można kilka razy dziennie zrobić świeżą yerbę bez obaw o przesadzenie z ilością.

Jak często można pić yerba mate? Ile można wypić porcji? Ile yerba mate dziennie można spożywać? Jeżeli jednak jesteś przyzwyczajony do wypijania kilku kaw dziennie w ciągu całego dnia, Twój organizm potrzebuje dodatkowych porcji kofeiny, aby wykonywać swoje zadania — możesz doskonale zastąpić kawę yerbą, która również tak samo doda ci sił i energii, a dodatkowo uzupełni witaminy i minerały. Możesz w ciągu dnia kilkakrotnie zaparzać świeży susz yerba mate i każdy z nich zalewać kilka razy.

To, ile można wypić yerba mate dziennie, to oczywiście sprawa własnych upodobań. Ile sypie się yerba mate, rozpoczynając przygodę z tym napojem? Na początek warto zaparzyć mniejszą ilość yerba mate, na przykład 30 g, aby przekonać się, jak zadziała ona na twój organizm. Oddziaływanie yerba mate na ciało człowieka jest kwestią indywidualną, podobnie jak w przypadku kawy i innych napojów energetycznych.

Ile można wypić yerba mate? Yerba mate dzienna dawka

Dzienna dawka yerba mate jest również sprawą indywidualną. Chodzi bowiem o zawartą w yerbie kofeinę. Różni ludzie inaczej reagują na działanie kofeiny. Ile można pić yerba mate dziennie, aby była to bezpieczna dawka kofeiny? Czy można przedawkować yerba mate?

Powołując się na prace naukowe, możemy powiedzieć, że bezpieczną dawką kofeiny jest około 300 mg dziennie. Przenosząc to na grunt yerba mate, jest to ilość około 50 g suszu, przez który przelewamy pół litra wody. Taka yerba będzie zawierała ilość kofeiny zbliżoną do dziennej dawki, czyli około 250 do 350 mg. Warto uważać ile yerba mate na kubek sypiemy i ile razy dziennie ją pijemy. Zbyt duże ilości tego napoju mogą prowadzić do przedawkowania, co grozi nadmiernym pobudzeniem, rozdrażnieniem, a także może powodować problemy ze snem.

Po jakim czasie działa yerba mate? Kiedy pić yerbę?

Pobudzenie po wypiciu yerba mate jest odczuwalne niemal natychmiast. Już po pierwszym łyku człowiek czuje jej odżywcze oddziaływanie oraz przyjemność z picia zdrowego i naturalnego naparu.

Ile działa yerba mate i pobudzenie, jakie wywołuje? W porównaniu do kawy pobudzenie po yerba mate utrzymuje się dłużej, jest bardziej równomierne. Nie mamy tutaj tzw. skoku kofeinowego, lecz utrzymujący się dłużej, równomierny poziom dobrej energii.

Kiedy się warto pić yerba mate? Wtedy kiedy potrzebujemy porannego pobudzenia i zwiększenia poziomu energii w organizmie przed ćwiczeniami, czy podczas pracy.