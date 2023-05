Zabezpieczenie terenu budowy — od czego zacząć?

Zabezpieczenie terenu powinno rozpocząć się od ustalenia przebiegu granic działki. Na terenie posesji nie może stanąć ogrodzenie wyższe niż 2,2 m, chyba że inwestor złoży odpowiednie wnioski o pozwolenie. Z drugiej strony, ogrodzenie budowlane tymczasowe, które zakupisz na stronie aleogrodzenia.pl, nie może być niższe niż 1,5 m. Minimalna odległość od wykopu wynosi 1 m. Jeśli chodzi o zabezpieczenie większych inwestycji, które mogą pochwalić się niemałą wysokością, ogrodzenie tymczasowe powinno zostać usytuowane w odległości wynoszącej 1/10 wysokości budynku.

Na jakie ogrodzenie tymczasowe warto postawić?

Jeśli formalne wymogi dotyczące ogrodzeń są znane, warto pochylić się nad typami ogrodzeń, które dostępne są na rynku. Szeroka oferta daje spore pole do popisu inwestorom oraz deweloperom. Można z łatwością wybrać i dopasować produkty do wymagań.

Ogrodzenia tymczasowe to zabezpieczenie przenośne, które charakteryzuje się lekką konstrukcją, niską wagą, łatwością montażu oraz szerokim zastosowaniem.

Najbardziej popularna opcja wśród ogrodzeń tymczasowych to zabezpieczenia ażurowe. Składają się z ramy, która wypełniona jest panelem siatkowym. Charakteryzują się szybkim montażem i rozbiórką, są łatwe w przechowywaniu oraz transporcie. Wbrew pozorom są odporne na warunki atmosferyczne oraz bardzo trwałe.

Pełne ogrodzenia tymczasowe to kolejna propozycja. Nazywane są inaczej zamkniętymi. Idealnie zabezpieczają inwestycje w centrach miast, gdzie tłok jest dość duży i ostatnią osobą, która powinna znaleźć się na placu budowy, jest nieostrożny, zbłąkany przechodzeń. Ogrodzenia te składają się z ramy stalowej wypełnionej blachą, najczęściej trapezową. Do zalet tego rodzaju ogrodzenia możemy zaliczyć możliwość zasłonięcia inwestycji przed osobami trzecimi.

Jakie zalety płyną z wykorzystania ogrodzenia tymczasowego?

Zastanawiasz się, co możesz zyskać, decydując się na ogrodzenie tymczasowe? Oto najważniejsze zalety:

odporność na warunki atmosferyczne — niestraszne mu słońce, śnieg, niskie temperatury czy deszcz,



elastyczność — można je ustawić w dowolnej konfiguracji, uwzględnić wjazd na budowę, czy ustawić względem różnic w terenie,



trwałość i idealnie opracowana konstrukcja — to gwarancja długich miesięcy użytkowania bez żadnych problemów,



wygoda — nie trzeba inwestować w ogrodzenie stałe, można ogrodzić jedynie budowę, a nie całą działkę,



mobilność — nie trzeba ogrodzenia przytwierdzać do podłoża,

łatwość montażu i demontażu,

łatwość transportu,

ekonomiczność — nie ma konieczności dodatkowego nadwerężania budżetu zakupem ogrodzenia stałego, wystarczy ogrodzenie tymczasowe,

jeśli ogrodzenie zostanie wynajęte, nie ma konieczności jego składowania po zakończonej budowie.

Skorzystaj z wynajmu ogrodzeń tymczasowych!

Coraz bardziej powszechna jest możliwość wynajmu ogrodzenia tymczasowego. Firma lub osoba prywatna nie musi martwić się kosztami zakupu, a jedynie kosztami wynajmu, które obecnie są bardzo atrakcyjne. Specjalizujące się w tym firmy dbają o to, aby klient był zadowolony, a jeśli nie ma możliwości samodzielnego transportu, można zamówić ogrodzenie z dowozem. Zakup ogrodzenia tymczasowego to niemały wydatek, a przecież większość prywatnych inwestorów po zakończeniu budowy będzie musiała się go pozbyć.

Zdecyduj się na zakup lub wynajem ogrodzenia tymczasowego, jeśli potrzebujesz odpowiedniego zabezpieczenia dla placu budowy. Nie ryzykuj mandatów oraz pociągnięcia do odpowiedzialności. Podejdź do tego rozsądnie i postaw ogrodzenie budowlane!