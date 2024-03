Zainwestuj na Roztoczu z Lubelskim Regionalnym Funduszem Rozwoju

Atrakcje turystyczne, unikalna przyroda, różnorodność krajobrazowa i kulturowa – to atuty Roztocza, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się jednym z motorów rozwoju regionu lubelskiego. Do rozwinięcia branży turystycznej potrzebny jest kapitał. Można go otrzymać dzięki preferencyjnym pożyczkom z Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju.

W dniu 30 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął projekt pn. „Program Rozwoju Roztocza – województwo lubelskie”. Skuteczne wdrożenie Programu zależy od dobrej współpracy różnych podmiotów.

– Przygotowaliśmy projekt dokumentu „Program Rozwoju Roztocza – województwo lubelskie”, który kompleksowo określa wizję i cele rozwoju Roztocza do 2030 roku. Program ten pozwoli tak zaplanować działania, aby mieszkańcy i turyści mogli korzystać z potencjału całej tej pięknej krainy geograficznej – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek Województwa Lubelskiego.

Z tej okazji Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju uruchomił specjalną pożyczkę inwestycyjno-obrotową. Oferta LRFR kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oczywiście wliczając w to jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadających: siedzibę, oddział, filię lub zakład produkcyjny na obszarze województwa lubelskiego.

Wnioskujący mogą ubiegać się o wparcie w wysokości do 5 mln zł, przy czym wysokość części obrotowej pożyczki nie może być większa niż część inwestycyjna. Maksymalny okres spłaty wynosi 10 lat (tj. 120 miesięcy). Przedsiębiorcy mogą liczyć na znacznie korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie pożyczki, które jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i wynosi od 1,07% na zasadach pomocy de minimis.

Priorytetowymi kierunkami inwestycji są w szczególności obszary związane z turystyką i zdrową żywnością, usługi prozdrowotne, zielona gospodarka (w tym: termomodernizacja, wytwarzanie zielonej energii), cyfryzacja oraz procesy logistyczne. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na finansowanie zakupu, budowy lub modernizacji nieruchomości przeznaczonej np. na obiekty noclegowe, sportowo-rekreacyjne czy gastronomiczne, zakup pojazdów, maszyn i urządzeń, przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością i inne inwestycje służące poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów i mieszkańców regionu.

– Oferowana pożyczka inwestycyjno-obrotowa stanowi doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju i jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby przez przedsiębiorców z Lubelszczyzny. Mam nadzieję, że ten model wsparcia, przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju województwa lubelskiego oraz lokalnej gospodarki, a realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne będą wartością dodaną dla całego regionu – mówi Rafał Langiewicz, prezes zarządu LRFR Sp. z o.o.

LRFR już czeka na wnioski od przedsiębiorców.

Gdzie można złożyć wniosek o preferencyjne pożyczki w ramach pomocy de minimis? Możliwości jest kilka:

W dziale operacyjnym w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a (niski parter budynku) oraz Zamościu przy ul. Partyzantów 94 (piętro II, p. 212 i 213)

przy ul. Wojciechowskiej 9a (niski parter budynku) oraz przy ul. Partyzantów 94 (piętro II, p. 212 i 213) Fundusz posiada również stacjonarne oddziały w:

Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, parter, p. 26 i 27),

Chełmie (ul. Mickiewicza 37, piętro III, p. 312 i 314)

Można zadzwonić pod numer: 81 470 73 39

Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej. W zakładce e-wnioski https://lrfr-lubelskie.pl/e-wnioski/ są umieszczone pomocne instrukcje i informacje

Więcej szczegółów na stronie internetowej lrfr-lubelskie.pl

* * * * *

LRFR to instytucja samorządowa powołana z inicjatywy obecnego Zarządu Województwa Lubelskiego, której celem jest zbudowanie regionalnego systemu finansowania oraz udzielanie finansowego wsparcia mikroprzedsiębiorstwom oraz przedsiębiorstwom małym i średnim prowadzącym swoją działalność na terenie województwa lubelskiego. Kluczowym zadaniem spółki jest likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie zwrotnych instrumentów finansowych w różnej formie. Fundusz wdraża środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z perspektyw z lat 2007-2013 oraz 2014-2020. Łącznie, , jest to kwota szacowana na 453 mln zł.