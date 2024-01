Zalety i wady spółki z o.o.

Zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form organizacyjno-prawnych dla biznesu w Polsce zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest ona samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na rynku niezależnie od tworzących ją wspólników. Co przemawia za takim wyborem?

Niskie koszty założenia spółki

Zaletą spółki z o.o. jest niski minimalny kapitał zakładowy, który wynosi 5 tysięcy złotych. Może on być pokryty zarówno wkładami pieniężnymi, jak i niepieniężnymi, chyba że wspólnicy wybrali możliwość zawarcia umowy spółki przez system S24. Dla porównania w spółce akcyjnej minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 tysięcy złotych, a komandytowo-akcyjnej 50 tysięcy złotych. Objęte udziały w kapitale dają prawo do decydowania o sprawach spółki, a także cały szereg innych uprawnień.

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników

Ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki za jej zobowiązania przejawia się w tym, że jest ona ograniczona do wysokości posiadanych udziałów, a ryzyko ma wymiar głównie biznesowy. Obowiązuje wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Warto jednak pamiętać, że umowa spółki z o.o. może nakładać na wspólników dodatkowe zobowiązania, np. w postaci konieczności wniesienia dopłat albo realizacji świadczeń niepieniężnych.

Możliwość utworzenia jednoosobowej spółki

Przepisy przewidują możliwość rejestracji spółki jednoosobowej. W takiej sytuacji wspólnik jest jedynym członkiem zarządu, ale jednocześnie przysługują mu wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników. Tego rodzaju konstrukcje posiadają swoją specyfikę - m.in. każda czynność dokonywana między wspólnikiem a spółką wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Dodatkowo wspólnik musi zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, ponieważ jego pozycja jest zrównana z przedsiębiorcą prowadzącym JDG.

Uproszczona procedura założenia spółki

Zawarcie umowy spółki powinno zostać dokonane w formie aktu notarialnego z wykorzystaniem Portalu Rejestrów Sądowych. Istnieje także możliwość zarejestrowania spółki za pośrednictwem systemu S24 z wykorzystaniem specjalnego formularza. To znacznie prostsza i szybsza droga do rozpoczęcia działalności, choć ma swoje ograniczenia. Sformalizowana procedura założenia spółki pozwala na daleko idące zmiany w treści umowy. Decydując się na tryb S24 wspólnicy nie mogą wprowadzić do umowy m.in. dopłat, pokryć udziałów aportem czy wnieść kapitału w postaci agio.

Przed założeniem spółki warto zastanowić się, który z trybów będzie lepszym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, że spółka z o.o. założona przez S24, której umowę następnie zmodyfikowano notarialnie, nie może być już dłużej zmieniana przez system teleinformatyczny.

Czy spółka z o.o. ma wady?

Pomimo licznych wad, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze będzie idealnym rozwiązaniem. O jakich wadach tego modelu trzeba pamiętać?

Odpowiedzialność członków zarządu

Za zaciągnięte zobowiązania względem osób trzecich odpowiada co do zasady spółka całym swoim majątkiem. Jeśli jednak okaże się, że tego majątku brakuje, subsydiarną, osobistą i solidarną odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu. Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć w umowie spółki, choć członkowie zarządu mogą starać się wykazać przesłanki zwalniające z odpowiedzialności, o których mowa w art. 299 k.s.h.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych

Spółka z o.o. jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości według przepisów ustawy o rachunkowości. Regularnie musi także przygotowywać sprawozdanie finansowe. To dodatkowe koszty związane z obsługą księgową.

Podwójne opodatkowanie dochodów

Zysk spółki jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) - podatek obciążający spółkę wynosi 9% albo 19%. Niezależnie od tego, jeśli spółka osiągnie zysk, który przeznaczy na wypłatę w postaci dywidendy, wspólnicy muszą zapłacić od otrzymanej kwoty podatek dochodowy PIT.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poza spisaniem umowy spółki, muszą pamiętać o wielu obowiązkach względem sądu rejestrowego oraz urzędu skarbowego. Zwłaszcza w przypadku mniejszych spółek może być to spore obciążenie.