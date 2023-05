Austria to kraj, który cieszy się ogromną popularnością. Wydaje się też, że kryzys nie dosięgnął tej części Europy z taką mocą, jak nas. Warto więc dokładnie zastanowić się nad tym, czy założenie w nim firmy nie jest dobrym pomysłem. Sprawdź, jak założyć firmę w Austrii i ciesz się licznymi zleceniami!

Ważne informacje na sam początek

Własna firma w Austrii może być bardzo dochodowym rozwiązaniem. Jednak zanim postawisz pierwsze kroki w urzędach, warto na samym początku odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pierwsze z nich to zagadnienie dotyczące formy prawnej firmy. Najczęściej wybierane są spółka GmbH, spółka komandytowa, spółka jawna oraz działalność jednoosobowa.

Drugie ważne pytanie dotyczyć będzie zezwolenia na prowadzenie działalności w obcym kraju. Są takie przypadki, kiedy jest ono wymagane i bez niego zainteresowany firmą w Austrii nie będzie mógł ruszyć dalej. Na szczęście na stronie Izby Gospodarczej w Austrii wyróżnione zostały wszystkie sytuacje, w których niezbędne jest takie pozwolenie.

Jaka jest podstawowa forma spółki w Austrii?

Do najważniejszych form działalności w Austrii niezaprzeczalnie należy GmbH. Odpowiada ona spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, którą można założyć w naszym kraju. Decydując się na tę spółkę w Austrii, trzeba wziąć pod uwagę potrzebne wyposażenie, jak i wniesienie kapitału, który nie może wynosić mniej niż 35 000 Euro. Połowa powinna znaleźć się na koncie spółki, które zostanie zablokowane do czasu znalezienia się jej w rejestrze sądowym.

W przypadku założenia spółki w Austrii są pewne wyjątki, które pozwalają na uproszczenie tego zadania. Chodzi o brak środków na rozkręcenie firmy. Zamiast 35 000 Euro można wyłożyć jedynie 10 000 Euro, w tym 5 000 powinno znaleźć się na koncie bankowym.

Założenie GmbH może być nieco skomplikowane dla osób, które szukają prostszych form z ograniczonymi formalnościami. Założyciele spółki muszą przygotować takie dokumenty, jak:

uchwała zarządu o powołanie prokurentów,

umowa/akt założycielski spółki,

wniosek o wpis do rejestru sądowego w ERV,

elektroniczne samoobliczenie podatku PCC,

uchwala wspólników o powołanie zarządu,

bankowe potwierdzenie wpłaty,

wzory podpisów wszystkich członków zarządu i prokurentów.

Nie pomijaj ważnych kroków — rejestr handlowy i warsztaty

Jeśli odpowiedziałeś sobie na pytanie, która forma działalności jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia, warto przystąpić do dalszych działań. Osoby, które chcą założyć firmę na terenie Austrii, powinny przejść odpowiednie szkolenie. Chodzi o krótkie warsztaty trwające zaledwie pół dnia. Ich ukończenie potwierdzane jest specjalnym dokumentem. Uprawnia on do konsultacji z doradcą.

Rejestr handlowy to kolejny ważny etap dla nowego przedsiębiorcy. Należy się do niego wpisać, jeśli firma liczy na obroty przekraczające 700 000 Euro rocznie. Można też wpisać się dobrowolnie, a żeby tego dokonać, należy zgłosić się do Sądu Handlowego. Spółka GmbH musi być wpisana zawsze, niezależnie od obrotów.

Co trzeba wiedzieć na temat ubezpieczenia w Austrii?

Zgłoszenie do ubezpieczenia to bardzo istotny aspekt podczas zakładania działalności w Austrii. Trzeba tego dokonać już w pierwszym miesiącu. Dotyczy to zarówno spółek, jak i działalności jednoosobowej. Można załatwić równocześnie ze zgłaszaniem działalności w WKO. Potwierdzenie zapisania do ubezpieczenia oraz istotny materiał informacyjny przedsiębiorca otrzyma pocztą.

Dodatkowe wskazówki, które mogą nieść pomoc przyszłym przedsiębiorcom

Przedsiębiorca powinien na początku odwiedzić urząd skarbowy w Austrii. Tam otrzyma ankietę, w której musi określić obroty w pierwszym roku działalności. Najczęściej są to swego rodzaju domysły i przewidywania. Bazując na tych danych, urząd wyliczy przedpłatę podatku dochodowego. Należy ją płacić ok. 4 razy do roku. Jeśli przedsiębiorca poda przybliżoną sumę, pod koniec roku nie trzeba będzie zbyt dużo nadpłacać.

Często wydatki firmowe zaczynają się jeszcze przed docelową działalnością. Podczas zakładania firmy trzeba uiścić wiele opłat. Warto zatrzymać wszystkie pokwitowania, aby później móc odliczyć je od podatku.

Zarobki poniżej 30 000 Euro w ciągu roku zwalniają przedsiębiorcą z płacenia podatku od dochodu.