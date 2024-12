Zawiesia linowe - niezbędne narzędzie w transporcie i logistyce

Świąteczne wsparcie od Perły dla podopiecznych Caritas

Już po raz piąty w okresie przedświątecznym pracownicy Browaru Perła wsparli Caritas Archidiecezji Lubelskiej w przygotowaniach do tradycyjnej Wigilii Miłosierdzia. We wtorek dostarczyli do siedziby organizacji kilka tysięcy opakowań produktów spożywczych o długim terminie przydatności. Za kilka dni trafią one do podopiecznych Caritas z Lublina i okolicznych miejscowości.