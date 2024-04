Afera przetargowa. Rozprawa apelacyjna odroczona przez Sąd Okręgowy

Proceder w kwietniu 2021 roku ujawniło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Trzech urzędników, inspektor z Urzędu Miasta oraz dwóch z Urzędu Gminy, w tym zastępca wójta Adam O., miało kontaktować się z bialskimi przedsiębiorcami z branży budowlanej, Bogdanem S. i Wiesławem H. Ta wymiana informacji ułatwiała wygrywanie przetargów na inwestycje drogowe w mieście i gminie. Żaden z nich nie przyznawał się do winy.

W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej skazał wszystkich oskarżonych na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata i wymierzył im dotkliwe grzywny. Najwięcej, bo 100 tys. zł ma zapłacić Władysław S., wieloletni urzędnik z bialskiego ratusza. Do tego jeszcze 20 tys. zł tytułem opłaty sądowej. Z kolei, grzywna dla Adama O. zastępcy wójta gminy jest niższa i wynosi 30 tys. zł (plus 6 tys. zł opłaty sądowej). Przy tym ma zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej przez 2 lata. Kluczowym dowodem były zarejestrowane przez CBA rozmowy telefoniczne pomiędzy oskarżonymi, a także wiadomości e–mailowe. –W trakcie rozmów dochodziło do nieformalnych ustaleń odnoszących się do projektów drogowych – relacjonowała przy odczytywaniu wyroku sędzia Marta Załęska. Wskazała jednocześnie, że takie zachowanie naruszało zapisy m.in. ustawy o prawie do zamówień publicznych. W jej ocenie, urzędnicy przekroczyli swoje uprawnienia.

W tym roku do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynęły apelacje od wszystkich oskarżonych. – W moim przekonaniu naruszenia prawa nie było, bo każdy mógł uzyskać informacje o kosztorysach wnioskując o dostęp do informacji publicznej – mówił nam w lutym Przemysław Bałut, obrońca Adama O.

Wyznaczona na 23 kwietnia rozprawa apelacyjna została jednak odroczona bez nowego terminu. - Sąd postanowił zwrócić akta Sądowi Rejonowemu w Białej Podlaskiej w celu uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku – podaje Magdalena Dobosz z biura prasowego lubelskiego SO.