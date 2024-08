Atrakcyjna oferta zakupu biletów przez internet okazała się oszustwem

Śmieciowa dziura w budżecie. Były prezydent o "śmiertelnym grzechu"

To odpowiedzialność za miasto - mówi klub prezydenta. - To sięganie do kieszeni mieszkańców - odpowiada opozycja. Dyskusje o niemal 100-procentowej podwyżce stawki za odpady wywołują burzliwe dyskusje na komisjach. Decyzję radni podejmą na piątkowej sesji.