Biała Podlaska. Mieszkańcu, wypowiedz się w sprawie zasad budżetu obywatelskiego

W styczniu nad nowym projektem uchwały pracowali radni i urzędnicy. Zmiany to efekt m.in. petycji Andrzeja Halickiego, doktora nauk prawnych.

Co może się zmienić w budżecie obywatelskim? W zaproponowanym projekcie czytamy, że cześć środków ma być przeznaczona na tak zwany „zielony budżet”, czy wszelkie proekologiczne propozycje. Pomysły muszą się zmieścić w kwocie do 50 tys. zł. Mogą to być nasadzenia roślinności, łąk kwietnych czy budowa infrastruktury dla ptaków. W dalszym ciągu, projekty będą podzielone na trzy kategorie: małe, średnie i duże. „Projekty duże i średnie mogą dotyczyć wszystkich zadań własnych gminy albo powiatu z zastrzeżeniem, że muszą być to zadania inwestycyjne takie jak m.in.: modernizacja, budowy bądź przebudowy infrastruktury” – czytamy w projekcie uchwały.

Na wybrane pomysły będą również mogły głosować osoby małoletnie, ale za zgodą rodzica lub opiekuna. Autorzy projektów będą musieli zebrać 20 głosów poparcia pod swoją propozycją. W przypadku negatywnej oceny projektu, autor będzie mógł się odwołać w ciągu pięciu dni. W formularzu zgłoszenia pomysłu do budżetu obywatelskiego, pomysłodawca będzie musiał podać opis, lokalizację, a także wstępny kosztorys. W karcie do głosowania, nie trzeba będzie podawać numeru PESEL, co było wcześniej praktykowane w Białej Podlaskiej. Wystarczą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania głosującego.

Swoje uwagi do projektu budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać do 6 marca w Referacie Wspierania Przedsiębiorczości w bialskim ratuszu. Można też przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: adam.klej@bialapodlaska.pl.

– Informacja o konsultacjach pojawiła się w mediach społecznościowych urzędu oraz na stronie internetowej. Dotychczas nie wpłynęły uwagi mieszkańców – przyznaje Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza.

Harmonogram tegorocznej edycji będzie podany po tym, jak Rada Miasta przyjmie stosowną uchwałę.

Ostateczna kwota na budżet będzie podana w formie zarządzenia prezydenta. W ubiegłym roku było to 2 mln 31 tys. zł. Wówczas, zwyciężyło 5 projektów, a najwięcej, bo 5 tysięcy głosów zyskał projekt dotyczący budowy ścieżki rowerowo–dydaktycznej przy ulicy Akademickiej.