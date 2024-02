Biała Podlaska. Czy na zapomnianym osiedlu powstaną dwa domy kultury?

Dyskusja o „Kruczej 5” trwa od listopada. Urząd upatrzył sobie nieruchomość pod tym adresem i ma plan jak ją zagospodarować. Cele są kulturalno – społeczne z ambitną wizją integracji środowiska dzieci i seniorów. W działalność domu kultury włączyć się mają miejskie instytucje. – Potrzebna jest tutaj taka placówka. Mieszkają tu starsi ludzie, a w filii domu kultury mogliby się spotykać, ale również dzieci potrzebują takiego miejsca na integrację. Ja tu wychowałam 2 swoich dzieci, nawet placu zabaw nie miałam– mówiła nam w listopadzie pani Emilia.

Ratusz wstępnie planował poddać nieruchomość modernizacji w ramach gminnego programu rewitalizacji. – Goni nas czas, bo zbliża się termin składania wniosków o te środki – tłumaczył w grudniu na sesji prezydent Michał Litwiniuk (PO). Ten czas to pierwszy kwartał tego roku. Ale przy aplikowaniu nieruchomość powinna być już w rękach miasta.

Jednak na grudniowej sesji 10 radnych zagłosowało „przeciw” i pomysł nabycia budynku przepadł. – Popieramy ten pomysł, ale chyba nie jesteśmy aż tak biedni, by nie móc wybudować takiego domu kultury za własne środki. Stwórzmy budynek skrojony na nasze potrzeby – apelował wówczas radny Henryk Grodecki (PiS). I za sprawą poprawki radnego Dariusza Litwiniuka (PiS) w tegorocznym budżecie zabezpieczono 720 tys. zł „projekt i budowę domu kultury na osiedlu za Torami”. Szczegółów jednak brak. – To pieniądze na opracowanie projektu i rozpoczęcie inwestycji. Ale to dopiero pierwszy etap– zaznacza Litwiniuk (PiS).

Pomimo tych zmian w budżecie, prezydent zamierza ponownie namawiać radnych na zakup obiektu przy ulicy Kruczej. Projekt uchwały w tej sprawie trafi na sesję 16 lutego. Wiadomo, że rzeczoznawca wycenił nieruchomość na 721 tys. zł. Jeśli radni tym razem poprą propozycję, to na osiedlu Za Torami powstaną dwa domy kultury.