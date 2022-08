Biała Podlaska. Mieszkańcy będą mogli głosować na ołtarz

W tym roku pulę środków do podziału zwiększono z 2 mln 6 tys. zł do 2 mln 40 tys. zł. A mieszkańcy mogli zgłaszać projekty „małe” (od 20 tys. zł do 200 tys. zł), „duże” (od 500 tys. zł do 1 mln zł) i średnie (od 200 tys. zł do 500 tys. zł).

Pod propozycją trzeba było zebrać co najmniej 20 podpisów poparcia. Takich pomysłów wpłynęło w sumie 28, ale po ocenie 7 z nich komisja odrzuciła z powodów formalnych. Najdroższymi projektami są m.in. budowa ołtarza na cmentarzu komunalnym czy ścieżka rowerowa przy ulicy Okopowej. Oba za 1 mln zł. Najbardziej kreatywne są z kolei pomysły z kategorii „projektów małych”. To m.in. ogród sensoryczny dla dzieci, budki lęgowe dla ptaków, czy propozycja osiedlowych potańcówek.

Teraz jest czas na odwołania i niektórzy autorzy z tego skorzystali. Z oceną nie zgadzają się m.in. członkowie stowarzyszenia Orzechówek, którzy zgłosili projekt budowy tężni solankowej nad Krzną wraz z miejscem do morsowania.

– 12 sierpnia spotkaliśmy się z urzędnikami i krok po kroku przedstawiliśmy nasz projekt wraz z dokładnymi wyliczeniami – tłumaczy radny Marek Dzyr (Zjednoczona Prawica), współautor projektu. – Dostaliśmy zapewnienie, iż po uściśleniu pewnych kwestii projekt zostanie dopuszczony w obecnym kształcie – relacjonują autorzy.

Tężnia miałaby powstać przy tzw. „Grubej Kaśce”, czyli przy dawnym punkcie poboru wody w rejonie ulicy Brzegowej. Przypomnijmy, że pomysł budowy tężni solankowej był także zwycięskim projektem budżetu obywatelskiego w Łukowie. Obiekt kosztować będzie 350 tys. zł.

Głosowanie ma ruszyć 26 sierpnia. Swój głos będzie można oddać także przez internet. Wyniki będą znane około 4 października. W ubiegłorocznej edycji mieszkańcy oddali ponad 8 tys. głosów, w tym ponad 7 tys. drogą internetową.

Projekty ocenione pozytywnie:

Projekty duże:

– Remont chodnika – ul. Kąpielowa – 580 000,00

– Bezpieczna droga do szkoły – 600 000,00

– Budowa ołtarza na cmentarzu komunalnym – 1 000 000,00

– Spinamy ścieżki – ścieżka pieszo–rowerowa przy ul. Okopowej – 1 000 000,00

– Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Aleja Jana Pawła II – 932 000,00

Projekty średnie:

– Ścieżka biegowa na skarpie – 437 000,00

– Bezpieczne Zielone Miasto – II etap ścieżki rowerowo–dydaktycznej – 499 000,00

– Kieszonkowy park „Legendy bialskiej dydaktyki” – 349 165,00

– Boisko wielofunkcyjne na os. Sielczyk – 386 000,00

– Ekologiczny świat azylu – 500 000,00

Projekty małe:

– Wykonanie monumentu upamiętniającego rocznicę założenia Podlaskiej Wytwórni Samolotów – 150 000,00

– Budki lęgowe dla ptaków – 32 200,00

– Parking ul. Langiewicza przy Społecznej Szkole Podstawowej – 190 000,00

– Zielona Podlaska – 193 500,00

– Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Białej Podlaskiej – 200 000,00

– Wiata rekreacyjna z ławkami i toaletą miejską na placu zabaw przy ul. Terebelskiej – 180 000,00

– Ogród sensoryczny dla dzieci – 167 100,00

– Ratuj życie z AED – 167 700,00

– Ekologiczny sad miejski – 67 500,00

– „Osiedlowa potańcówka” – cykl 8 wydarzeń w całym mieście – 161 000,00

– Bialski labirynt edukacyjny – 200 000,00