Będzie ułatwienie dla rodziców przywożących dzieci do szkoły. Pierwsze takie w mieście

Zdjęcie ilustracyjne (fot. pixabay.com)

To ma być udogodnienie dla rodziców odwożących dzieci do szkoły. Specjalne znaki typu „Kiss and ride”, czyli „Pocałuj i jedź” pojawią się przy jednej z miejskich placówek.

