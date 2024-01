Biała Podlaska: Mała uliczka, a radość ogromna

Urzędnicy chwalą się, że to już 48. inwestycja drogowa w tej kadencji samorządu. Na 150 metrach osiedlowej uliczki pojawiła się nowa asfaltowa nawierzchnia. Wcześniej droga była gruntowa. To odcinek od ulicy Wesołej do skrzyżowania.

– Zbudowaliśmy ulicę w pełnej technologii, wraz z przebudową sieci gazowej i ledowym oświetleniem – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk (PO). Po jednej stronie powstał też chodnik. Budowa kosztowała 1,1 mln zł.