Mamy w potrzebie z Białej Podlaskiej otrzymają pomoc

– Zaczęło się 2 lata temu, po ogólnopolskich strajkach kobiet. Bardzo to przeżywałam – opowiada Magdalena Adamska, jedna z koordynatorek. – Zależało nam, by zrobić coś ponad podziałami, stworzyć realną pomoc dla kobiet, bo wiemy, że dostęp do informacji daje wolność, by decydować o swoim życiu – tłumaczy Adamska, która wcześniej zaangażowana była w projekty fundacji Kurs Na Miłość.

Do swojego pomysłu namówiła koleżanki, psychoterapeutki czy mediatorki. – Skupiamy się na pomocy mamom w kryzysie, choćby tym emocjonalnym. Do tej pory takie wsparcie dostało prawie 40 pań, w sumie to 22 rodziny – precyzuje. Z czym zgłaszały się mieszkanki Białej Podlaskiej? – To na przykład kobiety zmagające się z niepłodnością, ale też pojawiały się takie sprawy jak adopcja czy problemy wychowawcze z dziećmi – wymienia pomysłodawczyni. – Ta pomoc to wsparcie ze strony specjalistów, m.in. psychoterapeutów, ale też pokierowanie do odpowiednich instytucj – tłumaczy Adamska.

Ale swoim doświadczeniem dzielą się też inne kobiety. – Tworzymy takie grupy wsparcia, obecnie formujemy, na przykład, taką dla mam dzieci z zespołem Downa – zaznacza koordynatorka. Czasami potrzeba jednak pomocy materialnej. – Dzięki współpracy z innymi fundacjami, pomagałyśmy w ten sposób rodzinom z Ukrainy czy rodzinom zastępczym. W niektórych przypadkach to były zakupy pieluch czy jedzenia – przyznaje Adamska.

Wokół idei „Mama w potrzebie” zaangażowanych jest ponad 30 osób. Aby skorzystać z pomocy, wystarczy zadzwonić pod numer: 609 740 537 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00) i umówić się na spotkanie. Szczegóły można też znaleźć na stronie internetowej www.mamawpotrzebie.pl.