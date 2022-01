Biała Podlaska: Reaktywują przystanek i wybudują przejście podziemne

Ten przystanek mieszkańcy znają pod nazwą "Biała Podlaska Rozrządowa". Funkcjonował od lat 90., ale w 2014 roku kolej wyłączyła go z rozkładu, chociaż zatrzymywało się tam 17 pociągów. Wówczas tłumaczono to kwestiami bezpieczeństwa. Przystanek był bowiem nieoświetlony, a peron za krótki. Jednak w ramach obecnie trwającej inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają go reaktywować.

– Zwiększy on dostęp do kolei mieszkańców oraz umożliwi wygodniejszy dojazd do pobliskiej szkoły wyższej – zauważa Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK. Chodzi o Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II, która mieści się przy ulicy Sidorskiej.

Na przystanku gotowe są już konstrukcje peronów. Podróżni będą mogli z nich korzystać pod koniec tego roku. Natomiast, zaprojektowane przejście podziemne ma połączyć "Białą Podlaską Wschodnią" z ulicą Sidorską. – Prace budowlane zaplanowane są na 2023 rok –zaznacza Jakubowski. Przetarg już rozpisano.

Tymczasem, na głównej stacji w Białej Podlaskiej jeden peron jest już zmodernizowany. – Wykonawca rozpoczął prace na drugiej połowie stacji. Obecnie demontowane są tory oraz sieć trakcyjna – dodaje przedstawiciel biura prasowego.

W budowie jest też druga część przejścia podziemnego. Finał zaplanowano w drugiej połowie tego roku. To inwestycje za 736 mln zł, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF).