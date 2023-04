Biała Podlaska: Rewitalizacja na nowo. Mieszkańcy mają głos

Ma to związek z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2025. – Porozmawiajmy na temat problemów starszych mieszkańców miasta, ich potrzeb i oczekiwanych zmian. Razem wypracujmy pomysły na przedsięwzięcia poprawiające jakość życia – zachęcają urzędnicy z bialskiego ratusza. Szczególnie zapraszają seniorów, a także miejskich społeczników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spotkanie ma mieć charakter konsultacyjno – warsztatowy i odbędzie się w czwartek w sali konferencyjnej urzędu miasta o godz. 10.

Ale na tym nie koniec, bo w środę ratusz chce również poznać opinie rowerzystów na temat obszaru rewitalizacji. Rowerowy „spacer” będzie miał trzy przystanki: przy wieży ciśnień (godz. 14.20), parku przy ulicy Wyzwolenia (godz. 14.50) oraz placu Rubina (15.40).

W lutym Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany tego programu, który ostatni raz był modyfikowany w 2019 roku. To taki plan, który określa zdegradowane obszary i wskazuje, co robić, by były bardziej przyjazne do życia. – Spotkania mają służyć pogłębieniu diagnozy wyznaczonego na nowo obszaru rewitalizacji i określeniu kierunków rewitalizacji – tłumaczy Michał Romanowski, naczelnik wydziału rozwoju w urzędzie. Zwraca też uwagę, że nie tylko samorząd może się starać o unijne środki w ramach tego programu. – Mogą to robić rozmaite podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji. Ogłoszenie naboru nastąpi w bieżącym kwartale – precyzuje naczelnik.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyliczyło, że w poprzedniej perspektywie unijnej podpisało ok. 1400 umów o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych na łączną kwotę ponad 6 mld zł. W poprzednim rozdaniu, Biała Podlaska dostała prawie 19 mln zł z tej puli, m.in. na przebudowę targowiska babski rynek czy budowę kamienicy na potrzeby miejskiej kultury przy ulicy Krótkiej.