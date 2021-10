Biała Podlaska: Wcześniej wzajemne poparcie. A jak teraz układa się współpraca prezydenta i posła?

– Czy między panami iskrzy, są jakieś niesnaski? – dopytywał posła Riada Haidara podczas konferencji bialskiego środowiska Inicjatywy Polskiej. Dalej padło jeszcze pytanie, czy parlamentarzyście bliżej teraz do prawicy. – To za daleko idąca teza – odpowiada Haidar, który pozostaje posłem bezpartyjnym, ale kandydował do sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, a obecnie mocno wspiera partię Barbary Nowackiej, Inicjatywę Polską.

– Na pewno wiele nas łączy, ale są też pewne kwestie o których trzeba rozmawiać. Jestem otwarty na taką dyskusję, na współpracę – podkreśla poseł. Ale jednocześnie zauważa, że to powinno iść w dwie strony. – Nie może być tak, że jak „nie jesteś ze mną, to jesteś przeciwko mnie” – dodaje Haidar, zawodowo lekarz. W jego ocenie, „nikt nie ma monopolu na wiedzę i w społeczeństwie należy słuchać się nawzajem”.

Przypomnijmy, że w kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2018 roku poseł oficjalnie udzielił swojego poparcia dla Michała Litwiniuka. Również publicznie mu gratulował tuż po ogłoszeniu wyników, podkreślając, że „Biała Podlaska wybrała dobrego gospodarza”. Z kolei Litwiniuk już jako prezydent poparł Haidara w ostatnich wyborach do parlamentu.

Prezydent na swoim facebookowym fanpage’u w 2018 roku napisał o pośle „mój serdeczny przyjaciel”, gdy ten odbierał odznaczenie Fundacji Ekumenicznej Tolerancja. A jak jest dziś? Litwiniuk zaprzecza rozłamowi. – Choćby takie działania pana posła Riada Haidara, jak zgłoszone poprawki do budżetu kraju, dotyczące sfinansowania budowy mostu na Krznie i obwodnicy wschodniej, to silny sygnał wspierający nasze działania na rzecz rozwoju Białej Podlaskiej – uważa prezydent. Jednak poprawki parlamentarzysty odrzuciła w ubiegłym roku w głosowaniu sejmowa Komisja Finansów.

Ostatnio poseł chętnie publicznie wspiera bialskie koło Inicjatywy Polskiej, które wcześniej przygotowało m.in. miejski program in vitro, a teraz chce zachęcić radnych do budowy chodnika przy ulicy Żeromskiego czy montażu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Inicjatywę Polską i Platformę Obywatelską w ostatnich wyborach parlamentarnych połączyła jedna lista Koalicji Obywatelskiej. – Proponowaliśmy radnym Koalicji Obywatelskiej z Białej Podlaskiej spotkania i wspólne stanowiska w sprawie projektów, ale pozostało to bez reakcji – przyznaje Haidar. Ostatnio, radni KO zapowiedzieli, że podejmą próbę uchylenia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Wcześniej, bialskie środowisko Inicjatywy Polskiej zajmowało się tym tematem. Ale to się nie udało, bo w głosowaniu był remis. – Cieszymy się z inicjatywy radnych – stwierdza poseł. Przypomnijmy, że prezydent miasta Michał Litwiniuk jest jednocześnie szefem miejskich struktur PO.