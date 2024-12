Bibliotekarze dostarczą książki do domu czytelnika. Ale nie do każdego

To ułatwienie, które wprowadziła Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej to „książka na telefon”. Zamysł jest taki, by dostęp do zbiorów miały osoby powyżej 70. życia oraz niepełnosprawni. Ważne, aby mieć kartę czytelnika w MBP. Co trzeba zrobić? – Należy skontaktować się z naszym bibliotekarzem i uzgodnić tytuły książek oraz termin dostawy. Ta usługa jest bezpłatna- mówi dyrektor Renata Szwed. Ten numer telefonu do bibliotekarza to 83 341 64 47, a zainteresowani mogą dzwonić w poniedziałki. Jednorazowo można w ten sposób wypożyczyć 5 książek.

Pracownicy będą dostarczać i odbierać lektury pod wskazany adres mieszkańca w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. Usługa dotyczy zbiorów wypożyczalni głównej.