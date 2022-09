Duże straty u kosmetyczki w Białej Podlaskiej. Po jego nieproszonej wizycie

Na początku marca ktoś ukradł trzy kasetki z pieniędzmi ze sklepu na terenie gminy Biała Podlaska. Znajdowało się w nich niemal 3 tysiące złotych. Również w marcu ktoś ukradł laser medyczny i pieniądze z bialskiego salonu kosmetycznego. W tym przypadku straty wyniosły ponad 180 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili, że za kradzieżami mogą stać te same osoby. W maju zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu grodziskiego. Teraz zatrzymany został trzeci z mężczyzn. 38-letni mieszkaniec Radomia wpadł na terenie Władysławowa. Mężczyzna został doprowadzony do bialskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty w warunkach recydywy. W poniedziałek sąd go aresztował.