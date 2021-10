Flota bialskiego pogotowia powiększa się

Ambulans jest w pełni wyposażony. – To dla nas sprzęt szczególnej wartości, bo służy do ratowania życia. Musimy mieć pewność, że nigdy nic nie zawiedzie – podkreśla Artur Kozioł, dyrektor stacji pogotowia w Białej Podlaskiej. – Dlatego dbam, by zespoły ratownictwa medycznego pracowały na najnowszym, najlepszym sprzęcie – dodaje Kozioł.

Zakup był możliwy w ramach projektu walki z Covid–19.

Karetka trafi do punktu wyjazdowego stacji w Komarówce Podlaskiej. Kosztowała ponad 636 tys. zł, z czego 506 tys. zł to unijne dofinansowanie, a resztę pogotowie pokryło z własnych środków.

To nie pierwszy nowy nabytek stacji. W kwietniu trafiły tu już trzy bogato wyposażone pojazdy, m.in. w lokalizatory GPS. W sumie, ambulanse kosztowały blisko 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 1,5 mln zł.

W bialskiej jednostce jest ponad 20 karetek, w tym w filiach w innych miastach.