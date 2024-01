Gdańska firma zaprojektuje obwodnicę Białej Podlaskiej

– To największa inwestycja drogowa w historii naszego miasta– podkreśla prezydent Michał Litwiniuk (PO). Kwoty nie kłamią. Na samą budowę samorząd pozyskał aż 112 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z kolei, za projekt gdański Znak weźmie 2,3 mln zł. W tym miesiącu miasto podpisze umowę. – Od tego momentu firma będzie miała 16 miesięcy na wykonanie projektu. Roboty budowlane ruszą w 2025 roku i potrwają do końca 2026 roku–precyzuje prezydent.

3–kilometrowa obwodnica będzie przedłużeniem alei Solidarności i pobiegnie w kierunku południowym wiaduktami nad ulicą Sidorską i torami. Arteria będzie jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu po 3,5 metra. Wykonawca ma też zaprojektować drogę dojazdową do jednostki wojskowej o długości około 515 metrów. Wojsku zależało na obwodnicy, bo teraz ciężkie sprzęty jeżdżą ulicą Łomaską, niedostosowaną do takiego ruchu. A docelowo, w bialskim garnizonie ma służyć ponad 2,5 tys. żołnierzy. Tymczasem, nowa arteria ma skomunikować jednostkę z drogą wojewódzką bez konieczności wjazdu do miasta.