Wyburzyli kamienicę. Będzie parking przy babskim rynku

Urzędnicy z Białej Podlaskiej już kilka miesięcy temu wytypowali 100-letni budynek przy ulicy Wąskiej 11 do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny. Wszystko dlatego, że kupcy z pobliskiego targowiska skarżyli się, że po remoncie brakuje miejsc postojowych, a przez to tracą stałych klientów.

Ratusz ogłosił przetarg, do którego przystąpiło 8 firm. Ale to firma Żwir-Bud z Bubla- Łukowisk zaproponowała najtańszą ofertę (150 tys. zł) i niedawno przystąpiła do prac rozbiórkowych. Stary budynek z zasobów ZGL i dwie szopy zniknęły już z działki przy ulicy Wąskiej 11. Wcześniej wykonawca musiał usunąć kolizje przyłączy elektrycznych.

Teraz Żwir-Bud musi utwardzić ten teren przy użyciu geokraty z piaskiem. I zasiać trawę. Opaska ma być wykonana z kostki brukowej. Firma ma czas do końca września.

Babski rynek przeszedł dużą metamorfozę w maju 2023 roku. W obecnym stanie, znajduje się tam kilkanaście miejsc postojowych. Za administrację tego miejsca odpowiada miejska spółka- Zakład Gospodarki Lokalowej, która pobiera za to 376 tys. zł rocznie.