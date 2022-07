IPN zdemontował pomnik Armii Radzieckiej w Terespolu

Usytuowany przy ulicy Wojska Polskiego pomnik został odsłonięty 1 maja 1950 roku przez społeczeństwo Terespola „w dowód wdzięczności za wyzwolenie miasta spod jarzma faszystowskiego”. Widniał na nim napis informujący o „mogile zbiorowej 64 żołnierzy radzieckich poległych podczas II wojny światowej 28 lipca 1944 roku”.

W maju miejscy radni zgodzili się na demontaż. Pomnik miał trafić na Białoruś, do fundacji „Laguna” z Brześcia. Ale nie przystał na to Instytut Pamięci Narodowej, który jednocześnie zaproponował, że pokryje koszty demontażu. – Jest wysoce niewskazane, aby posowieckie upamiętnienia usuwane z terenu Polski trafiały na Białoruś, gdzie będą wykorzystywane do szerzenia antypolskiej propagandy – tłumaczył Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy IPN.

W środę pomnik zdemontowali pracownicy IPN, którzy zajmą się też jego utylizacją. – Chcemy w to miejsce posadowić nowy pomnik, który nawiązywałby do naszej historii. Ale decyzję oddamy w ręce mieszkańców. Ogłosimy konsultacje społeczne i poprosimy o propozycje – zaznacza burmistrz Jacek Danieluk, ale jednocześnie przyznaje, że nie widzi pośpiechu. IPN ma wesprzeć tę inicjatywę. – Wspólnie opracujemy koncepcję pomnika. Sfinalizowanie nastąpi w przyszłym roku – słyszymy w biurze prasowym IPN.