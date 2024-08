Jedna godzina religii w szkołach. Czy będą zwolnienia katechetów?

- Rozpoczynam prace legislacyjne dotyczące jednej godziny lekcji religii i planuję wprowadzenie tego w życie 1 września 2025 roku - poinformowała na początku sierpnia Barbara Nowacka, minister edukacji. - Równocześnie, jak zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej, lekcje religii powinny być organizowane na pierwszej lub ostatniej lekcji – zaznaczyła szefowa resortu. Dotychczas uczniowie w szkołach mieli dwie godziny religii w tygodniu. Tak będzie jeszcze w tym roku szkolnym.

Ale zapowiedzi minister Nowackiej niepokoją miejskich radnych. – Czy w naszym wydziale edukacji oszacowano już, jakie poniesiemy koszty w związku z tym? Domyślam się, że liczba nauczycieli religii będzie zredukowana. Czy część się przekwalifikuje? – dopytywał urzędników na środowej komisji radny Henryk Grodecki (PiS).

Zdaniem ratusza w Białej Podlaskiej problemu cięć etatów nie powinno być. – Wydaje się, że u nas zagrożenia zwolnieniami nie będzie. Myślę, że ewentualnie księża zrezygnują z prowadzenia zajęć religii w placówkach, bo często i tak mają dużo pracy poza szkołą- odpowiedział Mieczysław Najdychor, inspektor z wydziału edukacji. – Natomiast, katechetom, którzy uczą religii tych godzin powinno wystarczyć. Zresztą, nawet na ten moment wiem, że w niektórych placówkach nauczycieli religii brakuje - przyznał urzędnik.

To nie przekonało do końca radnego Stanisława Nikołajczuka (PiS). – 50 proc. mniej godzin religii. Klasy mają być łączone. Nauczycieli będzie zbyt wielu- stwierdził radny.

Ale inspektor z wydziału przypomniał, że póki co rozporządzenia w tej sprawie jeszcze nie ma. – Na ten moment lekcje religii odbywają się tak jak dotychczas- zapewnił Najdychor.

Natomiast, już od tego roku szkolnego oceny z religii i etyki nie będą wliczane do średniej ocen na świadectwie.

Z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w roku szkolnym 2022/2023 na zajęcia religii uczęszczało 80,3 procent uczniów w polskich szkołach. Rok wcześniej było to 82 procent.

Biskupi z Konferencji Episkopatu wyrazili w czerwcu stanowczy sprzeciw wobec planów resortu i podkreśli, że lekcje to religii to „standard systemów edukacyjnych” w wielu krajach. Następnie skierowali petycje do Sądu Najwyższego, a ten pod wodzą prezes Małgorzaty Manowskiej skierował sprawę „dotyczącą warunków organizowania lekcji religii” do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny.