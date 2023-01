Przełom w sprawie miejskiego programu in vitro. Będą na to pieniądze

W 2021 roku bialskie środowisko Inicjatywy Polskiej wystąpiło do rady z obywatelskim projektem uchwały. - Na podstawie wielkości populacji miasta Biała Podlaska w wieku 20–43 lat (około 20 tysięcy), można przyjąć liczbę niepłodnych par w populacji miasta na około 3000 par (15 proc.) – podawali autorzy.

Jednak wówczas zdjęto go z porządku obrad, gdy okazało się, że brakowało opinii prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wnioskodawcy wyliczyli wówczas, że miasto w ciągu czterech lat wydałoby 137 tys. zł., pomagając 16 parom. Jednak przez kolejne 10 miesięcy nic w tej sprawie nie ruszyło.

Jedynie latem ubiegłego roku do tematu postanowiła wrócić Koalicja Obywatelska, proponując przyjęcie stanowiska "w sprawie przystąpienia do opracowania programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców".

Wszystko na to wskazuje, że sprawa nabierze tempa w tym roku. W budżecie zabezpieczono na ten cel 50 tys. zł. – Obecnie opracowywany jest projekt programu „Dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Biała Podlaska na lata 2023–2026” – potwierdza Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka ratusza.

Teraz jest on konsultowany ze specjalistami, m.in. z lekarzami. – Następnie prześlemy go do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zapowiada Kuc–Stefaniuk. Jeśli opinia będzie pozytywna, kolejnym krokiem będzie przedłożenie go radnym miejskim. To powinno nastąpić na przełomie kwietnia i maja.

Na początku publicznej debaty, swoje poparcie dla takiego programu wyrazili radni Koalicji Obywatelskiej, Białej Samorządowej, a także miejski zarząd PSL. Tymczasem Zjednoczona Prawica nazwała propozycje bialskiego koła Inicjatywy Polskiej "szukaniem nośnych tematów zastępczych".

W Polsce problem niepłodności dotyczy ok. 20 proc. par. Procedura in vitro to koszt od 12 tys. zł do ponad 20 tys. zł.