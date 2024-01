Ma 19-lat. Włamał się, bo dorobił klucz. Może trafić za kratki na długie lata

Zaczęło się od tego, że w połowie stycznia do komendy w Białej Podlaskiej zgłosił się 38-letni mężczyzna informując, że ktoś włamał się do wynajmowanego przez niego pokoju. Skradzione zostały dokumenty i gotówka w różnej walucie. Poszkodowany ocenił swoje straty na 44 tys. zł.

– W trakcie rozmowy z mundurowymi przyznał, że kilka dni wcześniej pożyczał klucz do drzwi wejściowych koledze, który wynajmuje pokój obok. Dał mu cały pęk kluczy w którym znajdował się również ten do pokoju. Zdaniem zgłaszającego młodzieniec „zniknął” z kluczami, zwracając je dopiero po około pół godziny. Dodał, że kolega wiedział, iż posiada w pokoju gotówkę – opowiada nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka KMP w Białej Podlaskiej.

Policja sprawą się zajęła, a 19-latek został zatrzymany. Znaleziono u niego część skradzionej gotówki. Po zebraniu dowodów młodemu mężćzyźnie przedstawiono zarzuty. Podejrzany do winy się przyznał. Opowiedział, że klucze pożyczał kilka razy, a za jednym z nich postanowił to wykorzystać i po prostu dorobił sobie klucz do pokoju 38-latka.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności – podsumowuje Salczyńska-Pyrchla.