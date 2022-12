Marznące opady. Ostrzeżenie IMGW dla części województwa lubelskiego

Obowiązuje od godz. 20 w sobotę (3 grudnia) do godz. 8 w niedzielę (4 grudnia).

"Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" – czytamy w komunikacie IMGW-PIB.

Prognoza pogody

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam chmury i opady. Do niektórych regionów zacznie napływać cieplejsze powietrze, a temperatura maksymalna wzrośnie do kilku stopni powyżej zera.

W sobotę spodziewane jest na ogół duże zachmurzenie. Na zachodzie, północy i w centrum kraju pojawią się opady śniegu do 1-5 centymetrów, lokalnie śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się pochmurno. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach pojawi się do 1-3 cm śniegu lub deszcz ze śniegiem o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na południu. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

W poniedziałek czeka nas pochmurna i miejscami mglista aura. Na zachodzie kraju wystąpią słabe opady śniegu z deszczem i deszczu do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na wschodzie okresami może być silniejszy.