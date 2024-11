Miał wyrok za seksualne przestępstwo. Komisarz wyborczy wygasza mandat radnemu

43-letni Edward H. miał w grudniu 2021 roku jako pielęgniarz w publicznym szpitalu „wykorzystać stan bezradności pacjentki (…) wynikający z fizjologicznego stanu snu oraz działania leków nasennych i uspokajających i doprowadzić ją do poddania się innej czynności seksualnej polegającej na włożeniu palca do pochwy”. W grudniu 2022 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim skazał go za to przestępstwo na 3 miesiące pozbawienia wolności oraz 2 lata ograniczenia wolności, które polegały na pracy społecznej po 30 godzin miesięcznie.

Jak informuje nas biuro prasowe Sądu Okręgowego w Lublinie Edward H. nie może też przez trzy lata wykonywać zawodu pielęgniarza. Dodatkowo, sąd zakazał mu zbliżania się i kontaktowania z poszkodowaną pacjentką przez 5 lat. Skazany musiał też wpłacić 5 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz kobiety. - Wyrok jest prawomocny- zaznacza Magdalena Dobosz z biura prasowego SO.

Tymczasem, w kwietniu tego roku Edward H. pomimo tego kandydował i uzyskał mandat radnego w gminie Łomazy w powiecie bialskim. Startował z tego samego komitetu, co wójt Jerzy Czyżewski. – Nie miałem żadnej wiedzy o wyroku. Dopiero z decyzji komisarza wyborczego się o tym dowiedziałem. To wielki szok. Trudno zrozumieć takie zachowanie- przyznaje Czyżewski.

Jerzy Daniluk, komisarz wyborczy w Białej Podlaskiej 23 października wydał obwieszczenie o „wygaśnięciu mandatu radnego w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim”. W styczniu gmina zorganizuje wybory uzupełniające.

W oświadczeniu majątkowym z maja tego roku Edward H. w miejscu zatrudnienia wpisał „bezrobotny”. Nie odpisał nam jednak na SMS-a ani nie odebrał telefonu.