Biała Podlaska i budżet na 2023 rok. Jakie inwestycje na liście

– To nadal prorozwojowy budżet, ale przygotowany w bardzo trudnych dla samorządów czasach. Zmniejsza się nam dochody wskutek polityki rządu – nie ma wątpliwości prezydent Michał Litwiniuk (PO).

W trudnych, bo niemal każda gmina w Polsce odczuwa skutki reformy podatkowej, która znacznie odchudziła samorządom wpływy z podatków PiT. – To nasza bolączka i nie jesteśmy tu wyjątkiem w kraju. Przez ostatnie kilka lat nasze miasto „straciło” ponad 77 mln zł z tytułu uszczuplenia udziału w dochodach z PIT–u – wskazuje skarbniczka Marta Mirończuk.

Ale klub Zjednoczonej Prawicy uchybienia widzi raczej po stronie władz miasta. – Nasz klub złożył do budżetu wiele wniosków, ale żadna z propozycji się w nim nie znalazła – ubolewa Dariusz Litwiniuk, szef klubu ZP.

Dziwi go również brak pozycji związanej z budową wschodniej obwodnicy. – To powinna być najważniejsza inwestycja. Jednostka wojskowa prężnie się rozwija i obwodnica jest niezbędna do jej funkcjonowania – podkreśla Litwiniuk (ZP). Na dawnym lotnisku od 2020 roku stacjonuje garnizon. Z tego właśnie względu, Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że będzie partycypować w kosztach budowy obwodnicy.

W ocenie Litwiniuka (ZP) „niepokojące jest też przełamywanie inwestycji”. – Rozbijamy zadania inwestycyjne na kolejne lata. Choćby most. Ciągle balansujemy i przekładamy środki na następne budżety – stwierdza radny ZP.

Prezydent odpiera te zarzuty. – Stawiam tamę na takie przekłamywanie i politycznie motywowaną ocenę budżetu – odpowiada Michał Litwiniuk. –Ograniczamy się do tych strategicznych inwestycji, dla których mamy dofinansowania zewnętrzne – podkreśla. Jego zdaniem, kolejny most jest miastu bardzo potrzebny. – Poprawi on przepustowość w najbardziej zakorkowanej części miasta. Stowarzyszenie zebrało w tej sprawie ponad 3 tys. podpisów. Tego chcą mieszkańcy – przekonuje prezydent.

Docelowo przeprawa mostowa miałaby połączyć osiedle Słoneczne Wzgórze, czyli m.in. ulicę Koncertową z ulicą Artyleryjską. Inwestycja obejmuje też budowę dróg dojazdowych oraz dwóch rond. Budowa ma kosztować blisko 60 mln zł, a w przyszłym roku na to zadanie trafi niecałe 600 tys. zł. – Staramy się o środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czekamy na rozstrzygnięcie – tłumaczy Litwiniuk (PO). Jednocześnie, samorząd nie rezygnuje z obwodnicy wschodniej. – Prowadzimy obecnie rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Infrastruktury, ale mają one charakter niejawny. Gdy umowa zostanie zawarta, wówczas taki tytuł wprowadzimy do budżetu. Teraz jesteśmy zobowiązani do poufności – zastrzega prezydent.

Przyszłoroczny budżet zakłada też 60 mln zł deficytu, który ma być pokryty z wolnych środków i kredytu (40 mln zł). – Tak naprawdę co roku planujemy deficyt, ale dopiero w trakcie realizacji budżetu okazuje się jakie są faktycznie wydatki i czy są jakieś niewykonania, które mogą uchronić przed kredytem– przypomina pani skarbnik.

Z kolei, przewodniczący rady Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa) akurat deficytem się nie martwi. – To kolejny budżet z wpisanymi inwestycjami, do których nie jesteśmy przygotowani. Rozbudzamy nadzieje, a później w praniu okazuje się, że na przykład nie ma na coś dokumentacji. Sztandarowy przykład to most – twierdzi Broniewicz.

Przypomina, że jeszcze kilka lat temu, urzędnicy wskazywali, że jego koszt to 20 mln zł. – Teraz to prawie 50 mln zł. Nie wiem, czy stać nas na taką inwestycję ze środków własnych, bo na dofinansowanie się raczej nie zanosi. A budowanie za kredyt może zablokować nam inwestycje z udziałem unijnych dotacji w kolejnych rozdaniach – zwraca uwagę przewodniczący. W jego ocenie, strategicznie ważna jest też obwodnica wschodnia. – To ona ma szansę usprawnić ruch, wyprowadzić ciężki ruch z miasta. To nasz interes, by taką pozycję mieć w budżecie, nie czekając na finał poufnych rozmów – uważa. Dlatego jedna ze zgłoszonych przez niego poprawek była właśnie ta wprowadzająca takie zadanie do budżetu na 2023 rok.

Natomiast Koalicja Obywatelska pozytywnie ocenia tak skonstruowany budżet.– To majstersztyk w kwestii zbilansowania środków– uważa radna Marta Cybulska–Demczuk (KO). – Oczywiście i obwodnica, i most na pewno by się przydały w mieście. Most przez centrum będzie służył dla mieszkańców–zaznacza Robert Woźniak z Koalicji Obywatelskiej. Dziwią go też negatywne oceny ze strony innych klubów. – Tylko krytyka, tak jakby miasto było w ruinie. Tymczasem w tym roku na inwestycje wydaliśmy 100 mln zł. Mieszkańcy to widzą– podkreśla Woźniak.

Budżet na 2023 rok zakłada dochody na poziomie 386 mln zł oraz wydatki sięgające 446 mln zł. Ostatecznie, poparło go 17 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu (Krystyna Beń z KO, Bogusław Broniewicz z BS, Marta Cybulska –Demczuk z KO, Waldemar Godlewski z KO, Mariusz Michalczuk z KO, Grzegorz Siemakowicz z KO).

Wybrane inwestycje do realizacji w 2023 roku: