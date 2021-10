Nastolatka z prawem jazdy od dwóch tygodni przygniotła pieszego samochodem do schodów

Do zdarzenia doszło po godzinie 16.30 na parkingu przy ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca skodą nastolatka najechała na pieszego, pomagającego jej wyjechać z parkingu. Prawdopodobnie w wyniku nieprawidłowego manewru kobieta potrąciła 72-latka, który został przygnieciony autem do schodów budynku. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala.

Za kierownicą skody siedziała 19-letnia mieszkanka gminy Kodeń.

– Z ustaleń mundurowych wynika, że kobieta posiada prawo jazdy od nieco ponad 2 tygodni. W chwili zdarzenia kobieta była trzeźwa. Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.