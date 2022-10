Nie żyje 27-latek. "Wszedł wprost pod nadjeżdżające auto"

– Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 27-letni mieszkaniec gminy Piszczac wszedł wprost pod nadjeżdżające auto. Niestety pomimo podjętej reanimacji pieszy zmarł. Do zdarzenia doszło poza terenem zabudowanym, w miejscu nieoświetlonym, gdzie równolegle do jezdni znajdowała się droga dla pieszych i rowerów – informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. – Osobowym audi kierował 53-letni mieszkaniec gminy Piszczac.

W chwili wypadku kierowca był trzeźwy. – Potwierdziło to przeprowadzone przez mundurowych badanie – dodaje Salczyńska-Pyrchla, która przyznaje, że panujące wówczas warunki atmosferyczne były trudne. – Związane z utrzymującą się mgłą – wyjaśnia.

Szczegółowe okoliczności piątkowego wypadku policjanci będą ustalać podczas prowadzonego śledztwa. Wstępnie policjanci ustalili, że pieszy nie posiadał elementów odlaskowych.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozwagę zarówno do pieszych jak i kierowców (by dostosowali technikę jazdy do warunków drogowych, nawierzchni i natężenia ruchu).

– Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami – uczula rzeczniczka bialskiej KMP i apeluje do kierowców by pamiętali o zasadzie ograniczonego zaufania. Do pieszych i osób jadących rowerem zwraca się zaś z apelem o zakładanie elementów odblaskowych.