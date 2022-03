Niemiecka firma kupiła działkę w Białej Podlaskiej. Już wiadomo co na niej zrobi

Od 2017 roku budynek stał pusty, a wcześniej mieścił się tu Urząd Kontroli Skarbowej. Pod koniec 2020 roku nieruchomość została przekazana do zasobu Skarbu Państwa prowadzonego przez prezydenta Białej Podlaskiej. Z kolei, na początku tego roku, miasto opublikowało ogłoszenie o przetargu na jej sprzedaż.

– Wojewoda lubelski udzielił zgody prezydentowi na sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego – tłumaczy Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzeczniczka bialskiego magistratu. Ten trzykondygnacyjny budynek powstał w 1978 roku. – Obiekt jest w złym stanie technicznym. Posiada konstrukcję stalowo-szkieletową ze ścianami zewnętrznymi z płyt azbestowych, których obecnie nie dopuszcza się do stosowania – tłumaczył nam już wcześniej Paweł Paszko, dyrektor biura wojewody.

Poza tym, zdaniem pracowników wojewody, budynek wymaga generalnego remontu, którego koszt przekroczyłby kilkakrotnie jego wartość. – W związku z tym, wojewoda lubelski uznał za zasadny wniosek prezydenta i udzielił zgody na sprzedaż.

Cena wywoławcza wynosiła 1,5 mln zł. Ustny przetarg odbył się 16 marca. Wygrała go Aluteam, firma z niemieckim kapitałem, która ma swój zakład produkcyjny na sąsiedniej działce.

– Budynek nie nadaje się do jakiejkolwiek działalności. Stan techniczny obiektu urąga jakimkolwiek standardom. Zostanie rozebrany, a materiały użyte do jego postawienia zutylizowane – mówi Dariusz Karpiński, dyrektor Aluteam Polska. – Tym bardziej, że zgodnie z dokumentacją do budowy zastosowano płyty z dodatkiem azbestu – przypomina Karpiński. Firma ma już wstępne plany co do pozyskanej nieruchomości. – Zamierzamy powiększyć parking dla pracowników firmy w Białej Podlaskiej. To poprawi także komunikację wewnątrz zakładu. Termin inwestycji zależy od sytuacji ekonomicznej, więc nie możemy jeszcze określić kiedy dokładnie ruszą prace – przyznaje szef polskiego oddziału.

Aluteam w Białej Podlaskiej działa od 1996 roku i produkuje tu komponenty do samochodów ciężarowych, głównie płyty i naczepy. Pracuje tu ponad 260 osób. Każdego roku bialską halę opuszcza ok. 8 tys. zestawów montażowych do samochodów ciężarowych. Prawie 95 proc. tych produktów trafia na eksport do ponad 27 krajów.