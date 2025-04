Nowe ronda jednak bez patronów. Święty i błogosławiony muszą poczekać

Do porządku obrad wprowadzono w sumie 4 projekty uchwał, 3 dotyczyły patronów rond, jeden alei Riada Haidara. – Zgłaszam wniosek by zdjąć te 4 projekty, bo propozycje nie zostały zaopiniowane przez komisję do spraw nazewnictwa ulic i placów. A jak wiemy, powołał ją prezydent zarządzeniem w 2022 roku – przypomniał na początku sesji radny Karol Sudewicz (PiS). – Ta sprawa nazewnictwa nadal budzi kontrowersje. Chodzi m.in. o lokalizacje. Istnieje potrzeba konsultacji społecznych - zaapelował Sudewicz.

Ronda, które powstały przy okazji budowy nowego mostu miały zyskać patronów świętego Jozafata Kuncewicza i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Pierwotnie, środowiska kościelne, które zbierały podpisy w bialskich parafiach wnioskowały, by nowy most miał za patrona świętego Jozafata. Ale urzędnicy przekonywali, że udało się osiągnąć kompromis. Zaś inicjatywę w sprawie błogosławionego księdza Popiełuszki zgłosił Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”, a później poparła rodzina zamordowanego duchownego.

- To nie komisja tylko zespół, który jest ciałem doradczym prezydenta, a nie rady. Padły konkretne propozycje nazw od dużych grup wnioskodawców i nie było potrzeby opinii tego zespołu – stwierdziła Justyna Gorczyca, zastępczyni prezydenta.

Wniosek o aleję Riada Haidara zgłosił tuż po śmierci znanego lekarza i polityka klub radnych Koalicji Obywatelskiej. – Ten temat czeka już długo, a chcieliśmy kompleksowo przyjąć nazwy razem z rondami - tłumaczył Robert Woźniak (z klubu prezydenta), przewodniczący rady.

Ostatecznie, głosy radnych rozłożyły się tak, że z porządku wypadły projekty uchwał dotyczących patronów dla rond przy moście. – Kolega zgłosił, by zdjąć to z porządku, bo głos mieszkańców jest ważny. Chcemy, aby dyskusja odbyła się na szerszym poziomie, tak by doprowadzić do kompromisu- zaznaczył Dariusz Litwiniuk, szef klubu PiS. – Ja się cieszę, że mamy ronda i most, to jest dla mieszkańców ważniejsze niż spieranie się o nazwy- stwierdził z kolei Mariusz Michalczuk (klub prezydenta).

Podczas sesji okazało się też, że propozycja ronda Koła Bialczan przy ulicy Armii Krajowej nie była jedyną. – Był jeszcze wniosek dotyczący Tadeusza Jasińskiego, harcerza i obrońcy Grodna z 1939 roku. Dowiedziałem się na komisji, że ten pomysł miał jeden podpis, a propozycja Koła Bialczan miała ich więcej. Czy to jest plebiscyt na podpisy? - dopytywał radny Marek Dzyr (PiS). – Stowarzyszenie Koło Bialczan liczy ponad 300 osób, nie wiem skąd takie poruszenie przy tej propozycji. Koło promuje postawy patriotyczne, historyczne, opiekuje się grobami- wskazała zastępczyni prezydenta.

Ostatecznie, na sesji radni przyjęli nazwy alei Riada Haidara i ronda Koła Bialczan. Klub PiS nie brał udziału w tych głosowaniach.