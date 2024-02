Oszustwo na "czyste powietrze". W tej gminie mieszkańcy zaalarmowali urzędników

Zaczęło się od sygnałów mieszkańców z gminy Wisznice. „Otrzymujemy zawiadomienia, że w ostatnim czasie w godzinach wieczornych gospodarstwa domowe odwiedzają osoby, które przedstawiają się jako pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i twierdzą, że przychodzą w celu wyliczenia dofinansowania do wymiany pieca, próbują wchodzić do domostw, by obejrzeć obecne źródło ciepła” – podają w komunikacie urzędnicy.

Mieszkańcy relacjonują, że oszuści namawiają do programu „Czyste Powietrze”.

Samorząd ostrzega, że pracownicy tej państwowej instytucji nie prowadzą takich działań. „Prosimy o czujność i nie wpuszczanie obcych osób do swoich domów. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, prosimy o zgłaszanie tego odpowiednim służbom pod nr 112” – podkreśla samorząd. I prosi, by przekazać informację sąsiadom, osobom starszym, które nie mają dostępu do mediów społecznościowych. Sprawę bada policja.