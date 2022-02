Biała Podlaska. Piwnice urzędu niedługo zaczną żyć

Dotychczas, podziemia nie były użytkowane, bo jak przekonywali urzędnicy były „zdegradowane”. Ale miasto postanowiło to zmienić, wpisując remont tych pomieszczeń do dużego projektu rewitalizacji. Efekty mamy poznać do końca marca.

– Adaptujemy te nieużytkowane do tej pory pomieszczenia, by mogły z nich korzystać organizacje pozarządowe czy grupy nieformalne na potrzeby organizacji spotkań oraz działań z zakresu kultury – precyzuje prezydent Michał Litwiniuk (PO). Samorząd zachowuje estetykę piwnic, m.in. ceglano–kamienne ściany oraz sklepienia.

Inwestycję za 998 tys. zł realizuje bialska firma PNB Budownictwo, która musiała m.in. zburzyć istniejącą klatkę schodową prowadzącą do podziemi i zbudować nowe schody. W opracowaniu projektowym czytamy też, że „podziemia sklepione są sklepieniami kolebkowymi z lunetami. (…) Na fragmentach murów jest współczesna glazura po okresie funkcjonowania podziemi jako bar”. W piwnicach pojawią się meble, nagłośnienie czy urządzenia do prezentacji materiałów multimedialnych. Konieczny jest też montaż wentylacji i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.