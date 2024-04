Ponowna ewakuacja w piątek. Sprawdź, czy dotyczy również ciebie

Tym razem, ewakuacja obejmie mniejszy obszar. Rozpocznie się o godz. 8. – To teren w promieniu 250 metrów od miejsca ujawnienia zagrożenia. Dotyczy m.in. ul. Sidorskiej od ul. Handlowej do ul. Leszczynowej, ul. Kąpielowej na odcinku od Sidorskiej do ul. Wyszyńskiego, ul. Widok, ul. Wesoła od nr 3 do 11 oraz ul. Fabrycznej- precyzuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Mieszkańcy mogą skorzystać ze schronienia w hali Szkoły Podstawowej nr 6. - Według danych ewidencyjnych obszar ewakuacji zamieszkują 153 osoby -zaznacza rzeczniczka.

Wstępne założenia są takie, że saperzy będą działać do południa. – Ale ze względu na nieprzewidywalność sytuacji czas usuwania może ulec zmianie – przyznaje Kuc-Stefaniuk. Powrót mieszkańców do domów będzie możliwy po usunięciu zagrożenia.

W piątek ulica Sidorska będzie zamknięta na odcinku od ul. Leszczynowej do ul. Handlowej. Ale również ul. Wesoła, ul. Widok i ul. Kąpielowa na odcinku od. Wyszyńskiego do ul. Sidorskiej oraz ul. Fabryczna. - Komunikacja miejska zostanie skierowana na objazdy. Ruchem będą kierować policjanci- zapowiada rzeczniczka.

Saperzy przy ulicy Sidorskiej 61 odnaleźli 11 niewybuchów bomb lotniczych. Są produkcji radzieckiej. Większość z nich już przetransportowano do neutralizacji. Na miejscu zostały jeszcze 4 niewybuchy.