Przewoźnik likwiduje nierentowne kursy. "Od niektórych wójtów usłyszałem, że mieszkańcy sobie świetnie radzą"

Niektóre samorządy, jak Wisznice czy Leśna Podlaska wsparły finansowo przewoźnika, a inne szukają nowych rozwiązań. – Na razie wszystko jest pod kontrolą. Mamy już drugą firmę, która podjęła się obsługi pasażerów na kursach do Białej Podlaskiej, rano i po południu – mówi Jacek Szewczuk, wójt gminy Rokitno.

To między innymi tutaj Garden Service zlikwidował swoje kursy. – Chodziło nam zwłaszcza o młodzież, która codziennie dojeżdża do szkół w Białej Podlaskiej. To zostało zabezpieczone. Jesteśmy zadowoleni z nowego miejscowego przewoźnika – przyznaje wójt. Już zastanawia się, czy nie uruchomić kolejnych kursów, bo jak przekonuje nie dopuści do „białej plamy transportowej” w swojej gminie.

Z kolei, starosta bialski potwierdza, że spotkał się z szefem firmy przewozowej. – Pan był zainteresowany połączeniami pomiędzy gminami. Dlatego podpowiedzieliśmy by rozmawiał z wójtami. Nakłonił ich, by zawierali porozumienia pomiędzy sobą. Natomiast my musimy postępować zgodnie z przepisami prawa – zaznacza Mariusz Filipiuk (PSL). – Ale jak widać, pewnie rozmowy okazały się nieskuteczne. Jednak te linie, które cieszą się zainteresowaniem są utrzymane. Firma szukała możliwości większego zarabiania pieniędzy, ja się oczywiście nie dziwię. Jednak wójtowie też nie będą płacili za wożenie powietrza – zauważa starosta.

W tym roku województwo lubelskie ma do dyspozycji ponad 66 mln zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. – W ramach przeprowadzonych naborów, zawarto 34 umowy na kwotę 18,8 mln zł. Umowy dotyczą uruchomienia 260 linii komunikacyjnych – precyzuje Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody lubelskiego.

Powiat bialski otrzymał dopłatę do 4 linii. – Dwie linie obsługiwane są przez Garden Service – precyzuje Strzępka. To kursy z Międzyrzeca Podlaskiego do miejscowości Strzakły oraz Wysokie, a także z Kodnia do Terespola oraz z Janowa Podlaskiego do Terespola. W tegorocznym budżecie, samorząd powiatu przeznaczył na ten cel 200 tys. zł.