Lubelskie: Radni tej gminy obniżyli sobie diety. Na co przeznaczą oszczędności?

Pomysł radnego Edwarda Koprona (komitet wyborczy wójta) poparła jednomyślnie cała rada. – Nie robiłem tego dla poklasku. Chodzi o to, by pokazać, że utożsamiamy się z naszym społeczeństwem – podkreśla Kopron. – Uchwała wprowadza dietę ryczałtową. Średnio daje to obniżkę od 170 do 200 zł miesięcznie, w zależności od pełnionych funkcji. A w skali roku przyniesie to oszczędności w wysokości ponad 30 tys. zł – precyzuje wójt Krzysztof Adamowicz. Ile będą teraz zarabiali radni? Od 800 zł do 1300 zł (przewodniczący rady). To obniżenie wynagrodzenia ma obowiązywać do czasu ustania pandemii.

Kopron na co dzień jest pracownikiem Nadleśnictwa Międzyrzec. – Tam zorganizowaliśmy zbiórkę, w sumie zebraliśmy 3,5 tys. zł. Efekty były zauważalne. Większość kwoty przekazaliśmy na rzecz szpitala jednoimiennego w Puławach. Widziałem też, że wójt pomaga innym szpitalom. Wtedy pomyślałem, dlaczego my, jako radni, nie zrobimy czegoś od siebie – tłumaczy pomysłodawca. Jego zdaniem, to jedna z pierwszych takich inicjatyw w Polsce. – Z tego względu, że nie jest to jednorazowa obniżka diety – zaznacza.

Oszczędności mają trafić na walkę z pandemią. – To już wójt będzie decydował, gdzie rozdysponować środki, w zależności od potrzeb. Czasami rękawiczki dla personelu medycznego są na wagę złota – uważa Kopron.

Z kolei zdaniem wójta, sam gest solidarności się liczy. – To, że inicjatywa wyszła od radnych gminy, jest dla mnie normalnością. Ci ludzie myślą o swoich mieszkańca, co już niejednokrotnie udowodnili – zaznacza Adamowicz. – Sam gest solidarności jest tutaj ważniejszy niż kwoty. Bo w tym trudnym czasie musimy tworzyć wspólnotę.

Radny sugeruje, że teraz za przykładem gminy powinni pójść posłowie i senatorowie z Lubelszczyzny. – Nasza uchwała to taka iskierka dla innych. Wiem, że są już podobne oczekiwania wobec samorządów ościennych – przyznaje.

Do tej pory w Międzyrzecu Podlaskim ani gminie nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. – Ale lepiej być przygotowanym niż zaskoczonym – uważa radny Edward Kopron.

Gmina już pomogła

Na początku kwietnia gmina Międzyrzec Podlaski wsparła oddziały bialskiego szpitala. Trafiło tam 100 gogli wielokrotnego użytku, 200 maseczek medycznych, 400 chusteczek dezynfekujących oraz 1000 rękawiczek medycznych. Z kolei na potrzeby szpitala w Międzyrzecu Podlaskim przekazała 7 tys. zł.