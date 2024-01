Sławatycze: Mistyczne święto Jordanu nad Bugiem, czyli zanikająca tradycja na Podlasiu

To jedno z dwunastu najważniejszych świąt w Kościele prawosławnym istnieje od 1800 lat. Tego dnia przy granicy polsko-białoruskiej odbyła się Wielikaja Agiasma, czyli Wielkie Poświęcenie Wody. Tradycja święcenia wody w Sławatyczach na rzece Bug przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Już za czasów okupacji mieszkańcy chodzili pod strażą nad rzekę, po czym wykuwali krzyż w lodzie i odbywało się święcenie.

Wierni kościoła prawosławnego podczas tradycyjnego śpiewu troparionu mogli doświadczyć piękna języka cerkiewno – słowiańskiego. Słowo skierowane przez proboszcza parafii prawosławnej Opieki Matki Bożej w Sławatyczach ks. Michała Wasilczyka wzruszyło wielu z nich.

- Woda podczas święta zmienia swoją materię, swoją fizyczność. Ona uświęca, uzdrawia, pokrzepia nie tylko ciało ale także duszę. W dzisiejszych czasach porównuje się ja do Eucharystii dzisiejszego dnia. Poświęcamy nasze domy, dobytki, sady i ogrody, tak by je Bóg błogosławił. Tchnął Ducha Świętego w cała ludzkość. To święto kiedy Chrystus chrzcił się w Jordanie, to święto Jordanu, święto zwane jako Epifanii zmienia jestestwo tej wody w całym świecie - mówił proboszcz Parafii Opieki Matki Bożej w Sławatyczach.