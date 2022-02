Spornej kamienicy już prawie nie ma. Ale będzie kontrola Urzędu Marszałkowskiego

Chodzi o nieruchomość z 1930 roku przy ulicy Krótkiej 1, którą w 1950 roku wywłaszczono i uznano za własność Skarbu Państwa. Toczy się jednak postępowanie administracyjne o jej zwrot. Upominają się o to spadkobiercy dawnych właścicieli, którzy w 1946 roku nabyli udziały kamienicy od Żyda. Tymczasem, niewiele już z niej zostało, bo w sobotę miasto przystąpiło do rozbiórki.

– Budynek został rozebrany do poziomu fundamentów. Pozostał jeszcze fragment ściany z cegły przy sąsiednim budynku oraz fundamenty z cegły i kamienia – mówi Gabriela Kuc–Stefaniuk, rzecznik magistratu.

W tym miejscu, w ciągu 10 miesięcy ma stanąć obiekt służący Bialskiemu Centrum Kultury. To element większego projektu rewitalizacji, który opiewa na blisko 24 mln zł, z czego ponad 19 mln zł dołożyła Unia Europejska. Między innymi dlatego, spadkobiercy zawiadomili Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a także Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

„Prace budowlane prowadzone są na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wobec której toczy się postępowanie administracyjne o zwrot prawowitym spadkobiercom przed Starostą Bialskim. Prezydent Miasta Biała Podlaska pomimo wiedzy o trwającym postępowaniu o zwrot i wezwaniu go do zaprzestania prac związanych z wyburzeniem budynków pobudowanych na nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej na ul. Krótkiej 1 nadal je kontynuuje” – alarmują w piśmie Wioleta Ładna i Justyna Pawłowska, wnuczki dawnych właścicieli kamienicy.

Obecnie, wojewoda lubelski wyznaczył starostę bialskiego jako organ właściwy do rozstrzygnięcia roszczenia. Decyzja ma zostać wydana do końca lutego.

Zdaniem spadkobierców, „nie można przewidzieć, której ze stron ostatecznie zostanie przyznane prawo do nieruchomości”. Dlatego uważają, że „nie może wykazać prawa do dysponowania nieruchomością na cały okres trwałości projektu”. Na koniec pisma, spadkobiercy wnioskują o kontrolę i wstrzymanie na ten czas robót budowlanych.

Okazuje się, że Urząd Marszałkowski po zapoznaniu się z wnioskiem, przyjrzy się sprawie. – Urząd Marszałkowski w Lublinie, stosownie do prośby zawartej w przedmiotowym piśmie, 23 lutego rozpocznie kontrolę doraźną postępowania o zamówienie publiczne „Rozbiórka i budowa budynku usług kulturalnych przy ul. Krótkiej 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wody kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Białej Podlaskiej” – mówi Remigiusz Małecki, rzecznik marszałka, dodając, że to inwestycja dofinansowana z RPO województwa lubelskiego.

– Dobrze, że instytucje odpowiedzialne za kontrolę zajmą się tym po otrzymaniu naszego pisma. Cieszę się, że czas nie jest wydłużony jak w przypadku odpowiedzi starosty. Liczę na to, że w niedługim czasie otrzymamy informację zwrotną i będziemy mogli podjąć kolejne kroki – przyznaje Justyna Pawłowska.

Z kolei, urzędnicy z bialskiego magistratu od początku przekonują, że „stan prawny tej nieruchomości nie zmienił się od kilkudziesięciu lat”.

– W tym przez cały ostatni, ponad 30-letni okres funkcjonowania miejskiego samorządu. W 2011 roku wojewódzki konserwator wydał pozwolenie na rozbiórkę, a w 2017 roku uchwałą rady miasta nieruchomość została wprowadzona do Gminnego Programu Rewitalizacji – przypomina rzeczniczka magistratu. – Wszelkie podstawy prawne dają miastu prawo, jako właścicielowi nieruchomości, do prowadzenia inwestycji – dodaje Kuc-Stefaniuk.

Wcześniej prezydent Michał Litwiniuk (PO) nazwał kamienicę „straszydłem”. – Niezależnie od tego, jaki będzie finał rozstrzygnięcia, nawet w przypadku gdyby wymagało to zapłacenia spadkobiercom, wcześniejszym właścicielom, odszkodowania, to miasto zyskuje pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Nikt przy zdrowych zmysłach nie oczekiwałby, że pozwolimy, by takie straszydło szpeciło centrum miasta, co miało miejsce przez tyle lat – stwierdził na początku lutego prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Za inwestycję o wartości 4,3 mln zł odpowiada wyłoniona w przetargu firma Dach Styl z Radzynia Podlaskiego.