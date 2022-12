Za bączki odpowie w sądzie

7 pomysłów na prezent pod choinkę

Rzut oka na kalendarz i nagle czujesz, że robi Ci się gorąco. I to bynajmniej nie z powodu letnich temperatur, w końcu aura za oknem jasno wskazuje, że pora jest zimowa. Dokładniej, jest grudzień, i to w pełnej okazałości. A to oznacza tylko jedno: przygotowania do zbliżających się w szalonym pędzie świąt Bożego Narodzenia czas zacząć.