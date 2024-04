Partyzanckie muzeum powstaje w małej wiosce (zdjęcia z budowy)

Tę inwestycję realizuje Starostwo Powiatowe, które na ten cel pozyskało niemałe pieniądze. Koszt przebudowy starej szkoły w Osuchach i dobudowania do niej nowoczesnego pawilonu to ok. 13 mln zł. Samorząd ma do wydania 8 mln zł z Polskiego Ładu, a także 2,2 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z własnego budżetu do tego etapu inwestycji dołoży ok. 2,5 mln zł.

Na placu budowy pracuje firma Romex z Jarosławia na Podkarpaciu. Umowę z jej przedstawicielami podpisano w marcu 2023, dając półtora roku na zakoczenie prac.

To tylko pierwszy etap większej całości czyli stworzenia nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Partyzantów Polskich. Część eksponatów do placówki na pewno przekaże Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, którego muzeum w Osuchach będzie filią, ale na pozostałe, np. ekspozycje multimedialne znowu trzeba będzie wydać duże pieniądze.

Ambitne plany zakładały również, by na działce przy obiekcie powstało również pole namiotowe z wydzielonym miejscem dla kamperów i całą niezbędną infrastrukturą. Czas pokaże, czy ten pomysł doczeka się realizacji.

Wybór miejsca na stworzenie Muzeum Partyzantów Polskich nie jest przypadkowy. Osuchy to wieś, w okolicach której w czasie II wojny światowej rozegrała się jedna z większych partyzanckich bitew. Niedaleko znajduje się również cmentarz partyzancki, na którym pochowani są ci, któzy zginęli w potyczce z Niemcami z 1944 roku.