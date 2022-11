Sekstaśmy z niemowlętami i dziećmi. Wśród zatrzymanych mieszkańcy lubelskiego

Wszystko zaczęło się pod koniec sierpnia. Wtedy w CBZC powołano grupę policjantów, którzy mieli namierzyć osoby zajmujące się dystrybucją materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Żeby to było możliwe podjęto współpracę m.in. z Europolem, Facebookiem i Google. Korzystano też z doświadczenia i wiedzy amerykańskiej organizacji non profit National Center for Missing and Exploited Children.

Do zatrzymań doszło w ubiegłym tygodniu.

– Na terenie 14 województw, w różnych porach dnia, 300 policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dokonało 82 przeszukań oraz zatrzymań 44 osób w wieku od 18 do 66 lat – informuje CBZC. – Podczas przeszukań zabezpieczono 350 różnych nośników danych o dużych pojemnościach. Już wstępna analiza pozwoliła na ujawnienie około 15,5 tysiąca nielegalnych plików zarówno zdjęć, jak i filmów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Na części zabezpieczonych materiałów ofiarami były nawet kilkuletnie dzieci i w wieku niemowlęcym.

Plików z pornografią dziecięcą może być jednak dużo więcej, bo część znalezionych danych jest zaszyfrowana. Prace nad ich odtworzeniem wciąż trwają.

Jak ustalili śledczy, rozpowszechnianie materiałów odbywało się bardzo różnymi kanałami, również na zamkniętych grupach o charakterze międzynarodowym oraz przy użyciu szyfrowanych komunikatorów.

Zatrzymania w woj. lubelskim

Po policyjnej akcji 44 osobom przestawiono zarzuty rozpowszechniania lub posiadania treści ukazujących seksualne wykorzystywanie dzieci. W 9 przypadkach sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie zatrzymanych.

– Dwie z realizacji miały miejsce w małych miejscowościach na terenie powiatu biłgorajskiego i zamojskiego. Obie osoby posiadały treści związane z seksualnym wykorzystaniem dzieci. Jedna z osób została tymczasowo aresztowana, a to oznacza, że trudniła się dodatkowo dystrybucją takich treści w internecie – mówi asp. Krzysztof Wrześniowski z CBZC.