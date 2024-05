Wybrani, ale nieobecni. Radni nie przyszli, sesji nie było

Tymczasem nieoficjalnie mówi się, że powodem absencji radnych KWW Jarosława Piskorskiego był fakt, że nie byli oni w stanie dogadać się co do obsady prezydium.

Podobno chcieli, by na stanowisku przewodniczącego pozostał Henryk Marczak, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Do przegłosowania tej kandydatury mieli jednak za mało głosów, bo radni z pozostałych komitetów (m.in. KWW Krzysztofa Rębacza oraz Trzeciej Drogi) zaproponowali to stanowisko Piotrowi Wołoszynowi z KWW Jarosława Piskorskiego.

– To prawda, przyznaje sam zainteresowany. Otrzymałem taką propozycję i byłem gotowy zostać przewodniczącym naszej rady – mówi Wołoszyn, który jako jedyny z radnych komitetu wójta na sesji się pojawił. Dodaje, że dla niego to sytuacja wyjątkowo przykra. Powodów nieobecności swoich kolegów komentować nie chce.

>>> Pierwsza sesja się odbyła, ale na wybór przewodniczącego trzeba poczekać. Muszą się dogadać <<<

A co na to wójt? Jarosław Piskorski zapewnia, że na radnych żadnego wpływu nie ma, a swój udział w rozmowach o podziale stanowisk ograniczył do minimum. – Powiedziałem, że powinni sami to między sobą rozstrzygnąć – zarzeka się. I dodaje, że on jest w stanie współpracować ze wszystkimi, co poprzednia kadencja udowodniła. – Takich „moich” radnych miałem sześciu, a głosowania prawie zawsze były z poparciem 15 głosów, no już wyjątkowo 13:2 – wspomina wójt.

Co teraz? Szykuje się do własnego zaprzysiężenia. Ma się ono odbyć w Zamościu, najpewniej w poniedziałek, 13 maja. Prawdopodobnie w czwartek trzy dni później będzie drugie podejście do pierwszej sesji Rady Gminy Księżpol. Mandaty wywalczyło w niej 9 kandydatów KWW Jarosława Piskorskiego, 3 z Trzeciej Drogi, 2 z KWW Krzysztofa Rębacza (kandydował na wójta) i 1 z KWW Dobro Naszej Wsi.