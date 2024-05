Pierwsza sesja Rady Miasta w Chełmie. Na wybór przewodniczącego musimy jeszcze poczekać

W poniedziałek radni najpierw odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. W poniedziałek ślubował także wybrany na kolejną, drugą kadencję prezydent Jakub Banaszek.

– To wielki zaszczyt być dzisiaj przed państwem i móc złożyć ślubowanie na rzecz miasta, ale przede wszystkim na rzecz jego mieszkańców. To właśnie dzięki zaufaniu mieszkańców miasta Chełm mogę po raz drugi rozpocząć pełnienie tego zaszczytnego urzędu. – mówił prezydent Jakub Banaszek i podziękował za oddane głosy, zaufanie i udział w wyborach także kontrkandydatom. – Dzisiaj inaugurujemy kolejną kadencję Rady Miasta i kolejną kadencję prezydenta Miasta Chełma. To czas, w którym również należy wziąć się do ciężkiej pracy i jeszcze ciężej pracować na rzecz naszych mieszkańców. Często możemy odnosić takie wrażenie, że politycy mówią wiele słów, obiecują albo chcą przedstawić zobowiązania, z których nie będą się w stanie wywiązać. Jestem tutaj po raz drugi. Za mną 5,5 roku kadencji podczas której udało się zrobić bardzo dużo dla naszego miasta, ale nie zrobiłbym tego sam gdyby nie wsparcie Rady Miasta i urzędników, kierownictwa Urzędu Miasta. Chciałem skierować szczególne podziękowania na ręce pani wiceprezydent, ale także moich bliskich. Bardzo wam za to dziękuję – powiedział J. Banaszek i po chwili zaprezentował film z zadaniami, jakie zamierza zrealizować w kolejnej kadencji. – Chciałbym z tego miejsca zaapelować, poprosić ale również zagwarantować, zobowiązać się do dobrej współpracy ponad podziałami ze wszystkimi, którzy chcą by nasze miasto się rozwijało – dodał na zakończenie prezydent Chełma.