Bez przyczyny pobił 70-latka

Do zdarzenia doszło w środowy wieczór na jednym z chełmskich osiedli.

– Przebywający na zewnątrz budynku przy drzwiach garażowych 70-latek został znienacka zaatakowany i pobity przez nieznanego mu mężczyznę. Pokrzywdzony przed dalszym atakiem schronił się w budynku, w którym napastnik, chcąc dostać się do środka, uszkodził drzwi wejściowe – relacjonuje komisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji.

Senior został przewieziony do szpitala, gdzie została udzielona mu pomoc. Policjanci ustalili, że sprawca jest 24-letni mieszkaniec Chełma. Swoje postępowanie tłumaczył tym, że przed zdarzeniem wypił alkohol.

Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty uszkodzenia ciała. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego, prokuratura przychyliła się do wniosku policji i wobec 24-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru połączonego z zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.