Chełm inwestuje w sport! W szkołach powstaną klasy sportowe

NFZ zadba o Twoją dietę

Za oknami i w kalendarzu już wiosna. Poczuł ją także NFZ. Wraz z jej nadejściem przyroda budzi się do życia, a my zyskujemy nową energię do działania. To idealny moment, aby zadbać o zdrowie, wprowadzić do diety świeże produkty i zacząć jeść bardziej świadomie. Jeśli szukasz sprawdzonych wskazówek i gotowych jadłospisów, portal Diety NFZ przychodzi z pomocą.