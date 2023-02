Lubelskie. Rolnicy blokują drogi w Hrebennem i Dorohusku. NA ŻYWO

– Protest środowisk rolniczych w powiecie chełmskim zaplanowany został od godziny 10:30 w miejscowości Okopy w gminie Dorohusk. Zgromadzenie zostało zgłoszone przez organizatorów. Planowane jest do 3 lutego do północy – informuje policja.

Protestujący znajdują się przy skrzyżowaniu drogi krajowej numer 12 (prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku) z drogą wojewódzką numer 816 (Hrubieszów-Włodawa). – Kierujący muszą liczyć się z mogącymi wystąpić utrudnieniami – zaznacza policja.

To nie jedyna blokada, bo taki protest odbywa się także w rejonie przejścia granicznego w Hrebennem ( powiat hrubieszowski). Ten ma trwać do 03 lutego do godziny 11.

– Organizatorzy protestu blokować będą ciągnikami rolniczymi jeden pas ruchu dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Ukrainy na wysokości skrzyżowania z DW-867 w miejscowości Hrebenne. Ruch pojazdów jadących w kierunku Ukrainy ma odbywać się bez utrudnień – uczulają mundurowi i dodają: – Kierowców samochodów ciężarowych planujących wjazd do Polski z Ukrainy przez przejście graniczne w Hrebennem prosimy o kierowanie się na pozostałe przejścia graniczne.