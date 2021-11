Mieszkańcy Chełma chcieli ronda im. WOŚP. Co zrobił prezydent z prawicy?

Jak popada, to przejechać można tylko terenówką albo traktorem

Mieszkańcy Stryjna Pierwszego i Wygnanowic (powiat świdnicki): Jak tylko zaczyna się wiosna i roztopy to zostawiam samochód „na dole”, przy posesji sąsiada i do domu idę pieszo. Jak jest mokro, to pod dom nie podjedzie żaden kurier z przesyłką, tylko trzeba samemu jechać do mostu. W taką pogodę tylko traktorem można przejechać, albo terenówką.